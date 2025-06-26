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Понкрашов: хотел увидеть Дёмина в «Лейкерс». Леброн, Дончич, Егор — прекрасная команда

Понкрашов: хотел увидеть Дёмина в «Лейкерс». Леброн, Дончич, Егор — прекрасная команда
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Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Антон Понкрашов прокомментировал попадание Егора Дёмина в команду НБА «Бруклин Нетс».

«Я считаю, что отличный исход. Самый высокий выбор в драфте за всю нашу историю, с чем я его поздравляю. Это легендарная штука. Отличный номер, отличные перспективы. И, мне кажется, дальше будет зависеть всё только от него.

Где бы я его хотел увидеть до драфта? В «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн, Дончич, Дёмин — прекрасная команда.

Но в «Бруклине» перспективы, мне кажется, отличные. Нет ни ветеранов, ни лидеров. Поэтому у него есть шанс занять какую-то нишу. Я думаю, что по-любому будут ещё какие-то подписания, возможно, какие-то трейды. А возможно, они вообще будут строить команду вокруг него. Такой тоже шанс есть. Будет зависеть, конечно, как он себя проявит и так далее. Но это отличная возможность. Я желаю ему воспользоваться ей», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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