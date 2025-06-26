Понкрашов оценил вероятность выбора на драфте НБА россиян Голдина и Лахина

Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Антон Понкрашов высказался о возможном выборе на драфте россиян Владислава Голдина и Виктора Лахина.

«Мне кажется, что есть шансы у них попасть в НБА. У Влада точно, у Виктора, наверное, чуть меньше, но тоже есть шансы. Очень хочется, конечно, чтобы в идеале три российских игрока были задрафтованы.

Это было бы круто. Поэтому желаю и Владу, и Виктору удачи», — сказал Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ранее на драфте был выбран другой россиянин, Егор Дёмин. Спортсмена под восьмым пиком выбрал «Бруклин Нетс».

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