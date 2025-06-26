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Владислав Голдин высказался перед вторым раундом драфта НБА — 2025

Владислав Голдин высказался перед вторым раундом драфта НБА — 2025
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Российский баскетболист Владислав Голдин поделился впечатлениями от поездок по США перед драфтом НБА. Спортсмен признался, что ему понравились Орландо, Юта и Денвер.

«Очень много эмоций. Понятное дело, что разговаривали с разными командами, я ездил на тренировки. Пытался понять, как это будет происходить. Но сейчас просто отпускаешь ситуацию и просто ждёшь, что произойдёт, ждёшь своего имени. Стараешься сильно не волноваться. Каждый сезон команды сильно меняются, тяжело сказать, кто нравится. Я ездил по разным городам, мне понравились Орландо, Юта и Денвер.

Я тренировался в Лос Анджелесе, там встретился с Мозговым, он мне сильно помогал. Моя семья так же сильно мне помогает, у меня здесь невеста. У меня очень большой круг людей, которые мне помогают», — приводит слова Голдина «Матч ТВ».

Напомним, второй раунд драфта НБА, где могут выбрать Голдина, состоится в ночь на 27 июня мск. Ранее на драфте был выбран 19-летний россиянин Егор Дёмин.

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