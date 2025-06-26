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«В худшем случае через три года вернётся в Европу». Эксперт предупредил Егора Дёмина

«В худшем случае через три года вернётся в Европу». Эксперт предупредил Егора Дёмина
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Журналист издания The Athletic Сэм Векени обратил внимание на бросок россиянина Егора Дёмина, высказав мнение, что спортсмену нужно работать над этим компонентом для успеха в НБА. Ранее Дёмин был выбран на драфте НБА — 2025 клубом «Бруклин Нетс».

«Если бросок у Дёмина всё-таки появится, он может стать невероятно ценным игроком. Возможность атаковать с дриблинга и угрожать степбэками откроет для него совсем другой уровень как для драйвера и скорера, что позволит в полной мере использовать его выдающий пас. Вероятно, ни у кого из этого драфта нет настолько важного «свинг-скилла», как у Дёмина, — всё зависит от его броска.

Лично я пока не верю в то, что его бросок выйдет на по-настоящему высокий уровень. Конечно, если я ошибаюсь, моя низкая оценка может выглядеть нелепо через пару лет. Но если не верить в развитие броска, то и ставить его высоко нельзя — в худшем случае он уже через три года вернётся играть в Европу», — говорится в материале Векени.

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