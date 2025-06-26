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Эксперт объяснил, почему «Нетс» могут не рассматривать Дёмина как основного разыгрывающего

Эксперт объяснил, почему «Нетс» могут не рассматривать Дёмина как основного разыгрывающего
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Североамериканский журналист и эксперт Адам Финкельштейн оценил решение «Бруклин Нетс» выбрать на драфте НБА 2025 года двух разыгрывающих — россиянина Егора Дёмина и француза Нолана Траоре.

«У меня есть большое доверие к руководству [«Бруклина»]. Всегда есть факторы, о которых мы не знаем, — будь то инсайдерская информация, медицинские детали или понимание собственных ресурсов. Программа развития игроков у «Бруклина» всегда славилась своей эффективностью — именно благодаря ей их перестройка ускорилась ещё до того, как они подписали Кевина Дюранта, а затем уже — и Джеймса Хардена, Кайри Ирвинга. Правда, эта история закончилась не лучшим образом.

Если клуб считает, что сможет прокачать бросок у Дёмина и Траоре, то теперь у них на площадке будут разыгрывающие и плеймейкеры на всех позициях. Отмечу ещё один момент: выбор Траоре может говорить о том, что в «Нетс» не рассматривают Егора Дёмина как основного разыгрывающего», — сказал эксперт в эфире CBS Sports.

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