Глава Единой лиги Сергей Кущенко отреагировал на выбор Дёмина «Бруклином» на драфте НБА

Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением по поводу выбору россиянина Егора Дёмина клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА. Отметим, что Кущенко много лет являлся членом совета директоров «Бруклина».

«Ночь была бессонная, но очень приятная. Исторический момент! Егор — парень с большим талантом, с большим трудолюбием. Отдельная радость, что «Бруклин» так высоко его выбрал. Это очень важно для российского баскетбола. Сошлось несколько историй. Идёт перестройка «Бруклина». Важно, что это будет происходить с нашим парнем. Несомненно, «Бруклин» — системная команда для развития игроков. У них есть тренировочный центр, который считается одним из лучших. Надо отметить тренера, который понимает европейский баскетбол, НБА, возглавляет национальную команду Канады и работает с одним из лучших игроков — Шеем. Он только недавно стал чемпионом. Давайте пофантазируем: почему Егор с этим тренером не может повторить в «Бруклине» то, что Шей сделал в «Оклахоме»? Для этого есть все возможности. Надеемся на это.

Егор показал нашим ребятам, что, если у тебя есть желание и большое трудолюбие, ты можешь пытаться попасть в лучшие мировые лиги. Вот он путь — «Тринта», «Реал Мадрид», NCAA — и вот ты на драфте. Тебя выбирают под самым высоким пиком! Ещё у двоих парней будет возможность получить практику в клубах НБА. Мы надеемся на это. Появляются цифры, что около девяти российских молодых проектов поедут. Это говорит, что система, которая сейчас в индустрии баскетбола, она не пропустит ни одного таланта. Они все будут получать возможность. Девять россиян предварительно поедут в испанские и американские академии. Вот он, шанс стать мировой звездой, востребованным игроком!» — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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