Кущенко: поблагодарил генменеджера «Бруклина» Маркса, что выбрали Егора Дёмина

Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что уже связался с генеральным менеджером «Бруклин Нетс» Шоном Марксом и поблагодарил его за выбор команды Егора Дёмина на драфте НБА 2025 года. Российский спортсмен был выбран под восьмым пиком.

«Радость офиса «Бруклина» означает, что они нацелились на Егора и взяли его. Практически весь штаб, тренеры, хозяин клуба сидели. Я поблагодарил Шона Маркса, что выбрали Егора. Он отметил, что тоже рад. Надеемся, что всё сложится. У нас есть парень в лучшей лиге! Надеемся, что добавятся ещё двое. Такого давно не было. Такие изменения дают реальный шанс, чтобы другие ребята повторили этот путь», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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