Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дмитрий Губерниев: нет сомнений, что Дёмин может стать звездой НБА

Дмитрий Губерниев: нет сомнений, что Дёмин может стать звездой НБА
Комментарии

Известный российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий относительно выбора под восьмым пиком 19-летнего игрока Егора Дёмина клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА.

«Выбор Дёмина под восьмым номером драфта — очень крутой результат. У нас из суперзвёзд, пожалуй, только Кириленко и Мозгов пытались и играли. Здесь, конечно, не НХЛ. В НБА всё по-другому, и тем ценнее результат. Главное — без травм. Егор может вырасти в очень крутого баскетболиста. Уровень драфта говорит сам за себя. Он может стать полной звездой, даже сомнений нет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Никогда такого не было: первый россиянин в топ-10 драфта НБА. Что дальше для Егора Дёмина?
Никогда такого не было: первый россиянин в топ-10 драфта НБА. Что дальше для Егора Дёмина?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android