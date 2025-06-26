Дмитрий Губерниев: нет сомнений, что Дёмин может стать звездой НБА

Известный российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий относительно выбора под восьмым пиком 19-летнего игрока Егора Дёмина клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА.

«Выбор Дёмина под восьмым номером драфта — очень крутой результат. У нас из суперзвёзд, пожалуй, только Кириленко и Мозгов пытались и играли. Здесь, конечно, не НХЛ. В НБА всё по-другому, и тем ценнее результат. Главное — без травм. Егор может вырасти в очень крутого баскетболиста. Уровень драфта говорит сам за себя. Он может стать полной звездой, даже сомнений нет», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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