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«Зенит» отреагировал на выбор «Бруклином» Егора Дёмина на драфте НБА

«Зенит» отреагировал на выбор «Бруклином» Егора Дёмина на драфте НБА
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Баскетбольный клуб «Зенит» поздравил российского игрока Егора Дёмина, который был выбран на драфте НБА клубом «Бруклин Нетс». Спортсмен был выбран под восьмым пиком.

«Зенит» поздравляет россиянина Егора Дёмина с историческим достижением — на драфте НБА 19-летний защитник был выбран под восьмым пиком клубом «Бруклин Нетс». Это самый высокий пик в истории отечественного баскетбола. Сине-бело-голубые желают Егору удачи в НБА — всё только начинается!» — говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Это был его дебютный сезон в NCAA.

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