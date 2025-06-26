«Зенит» отреагировал на выбор «Бруклином» Егора Дёмина на драфте НБА

Баскетбольный клуб «Зенит» поздравил российского игрока Егора Дёмина, который был выбран на драфте НБА клубом «Бруклин Нетс». Спортсмен был выбран под восьмым пиком.

«Зенит» поздравляет россиянина Егора Дёмина с историческим достижением — на драфте НБА 19-летний защитник был выбран под восьмым пиком клубом «Бруклин Нетс». Это самый высокий пик в истории отечественного баскетбола. Сине-бело-голубые желают Егору удачи в НБА — всё только начинается!» — говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Это был его дебютный сезон в NCAA.

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