УНИКС объявил об уходе россиянина Александра Платунова

Атакующий защитник Александр Платунов покинул УНИКС по истечении срока действия контракта. Об этом информирует пресс-служба казанской команды.

«Благодарим Сашу за время, проведённое в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении УНИКСа.

27-летний российский спортсмен перешёл в УНИКС из «Пармы» минувшим летом. В 22 матчах Единой лиги ВТБ завершившегося сезона Платунов в среднем проводил на площадке 11.04 минуты, набирая 1,9 очка, совершая 0,5 подбора и отдавая 1,4 передачи. УНИКС завоевал бронзовые медали. В матче за третье место казанский клуб победил «Локомотив-Кубань».

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