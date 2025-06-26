Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский ответил, сколько минут будет получать Егор Дёмин в «Бруклине»

Владимир Гомельский ответил, сколько минут будет получать Егор Дёмин в «Бруклине»
Комментарии

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением по поводу решения «Бруклин Нетс» выбрать россиянина Егора Дёмина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) – 2025. Спортсмен был выбран под восьмым пиком.

«Егор будет выходить на замену вместо основного разыгрывающего «Нетс» [Д'Анджело] Рассела. У Дёмина будет примерно 14-16 минут игрового времени. Кроме того, в команде на этой позиции есть ещё и Траоре – сильный конкурент», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Егор стал самым высоким пиком на драфте за всю историю среди российских игроков. Ранее лучшим россиянином на драфте НБА был Ярослав Королёв, который был выбран под 12-м пиком в 2005 году.

Материалы по теме
Егор Дёмин — в НБА. Это важнейшее событие для российского баскетбола
Егор Дёмин — в НБА. Это важнейшее событие для российского баскетбола

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android