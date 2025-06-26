Владимир Гомельский ответил, сколько минут будет получать Егор Дёмин в «Бруклине»

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением по поводу решения «Бруклин Нетс» выбрать россиянина Егора Дёмина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) – 2025. Спортсмен был выбран под восьмым пиком.

«Егор будет выходить на замену вместо основного разыгрывающего «Нетс» [Д'Анджело] Рассела. У Дёмина будет примерно 14-16 минут игрового времени. Кроме того, в команде на этой позиции есть ещё и Траоре – сильный конкурент», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Егор стал самым высоким пиком на драфте за всю историю среди российских игроков. Ранее лучшим россиянином на драфте НБА был Ярослав Королёв, который был выбран под 12-м пиком в 2005 году.

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