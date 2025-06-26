«Именно такие всем нужны». Эксперт The Athletic проанализировал выбор Дёмина на драфте НБА

Известный аналитик The Athletic Джон Холлинджер дал оценку выбору россиянина Егора Дёмина на драфте НБА клубом «Бруклин Нетс».

«Было много слухов о том, что команды могут подняться в этот диапазон драфта ради Малуача из «Дьюка», особенно на пик «Торонто» под номером девять, но «Бруклин» поступил неожиданно. Мне нравится потенциал Дёмина на длинной дистанции как большого и техничного свингмена с отличным пасом — именно такие сейчас всем нужны. Но для раскрытия своего игрового интеллекта ему необходимо прибавить в наборе очков. В перестраивающемся «Бруклине» у него будет время на развитие. К тому же у «Нетс» ещё четыре будущих первых пика!» — говорится в материале Холлинджера.

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