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«Именно такие всем нужны». Эксперт The Athletic проанализировал выбор Дёмина на драфте НБА

«Именно такие всем нужны». Эксперт The Athletic проанализировал выбор Дёмина на драфте НБА
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Известный аналитик The Athletic Джон Холлинджер дал оценку выбору россиянина Егора Дёмина на драфте НБА клубом «Бруклин Нетс».

«Было много слухов о том, что команды могут подняться в этот диапазон драфта ради Малуача из «Дьюка», особенно на пик «Торонто» под номером девять, но «Бруклин» поступил неожиданно. Мне нравится потенциал Дёмина на длинной дистанции как большого и техничного свингмена с отличным пасом — именно такие сейчас всем нужны. Но для раскрытия своего игрового интеллекта ему необходимо прибавить в наборе очков. В перестраивающемся «Бруклине» у него будет время на развитие. К тому же у «Нетс» ещё четыре будущих первых пика!» — говорится в материале Холлинджера.

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