Главный тренер сборной России Лукич оценил выбор Дёмина на драфте НБА

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич поделился мнением о выборе клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА российского игрока Егора Дёмина. Спортсмен был выбран под восьмым пиком.

«Конечно, были ожидания, что Егора выберут так высоко. Я видел отчёты скаутов, тренировки, они показывают, что он игрок очень интересный для высокого выбора в первом раунде. Уверен, одна из первых вещей, над которыми он будет работать, – это физика. А потом уже всё остальное. В первую очередь будет укрепление тела», — приводит слова Лукича ТАСС.

Напомним, 19-летний Дёмин является воспитанником московской школы «Тринта». Кроме того, Егор прошёл академию мадридского «Реала».

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