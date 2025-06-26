Бывший игрок «Бруклина» Тимофей Мозгов оценил перспективы Егора Дёмина в НБА

Прославленный российский баскетболист чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов поздравил своего соотечественника Егора Дёмина с выбором на драфте НБА под восьмым номером. Егор был выбран клубом «Бруклин Нетс».

«Поздравляю Егора Дёмина с самым высоким выбором на драфте в истории из россиян. Впереди у него длинный путь, уверен, что всё будет хорошо. А сам буду сегодня болеть за Влада Голдина», – приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

Напомним, Егор стал четвёртым россиянином в истории «Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Мозгов.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: