Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший игрок «Бруклина» Тимофей Мозгов оценил перспективы Егора Дёмина в НБА

Бывший игрок «Бруклина» Тимофей Мозгов оценил перспективы Егора Дёмина в НБА
Комментарии

Прославленный российский баскетболист чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов поздравил своего соотечественника Егора Дёмина с выбором на драфте НБА под восьмым номером. Егор был выбран клубом «Бруклин Нетс».

«Поздравляю Егора Дёмина с самым высоким выбором на драфте в истории из россиян. Впереди у него длинный путь, уверен, что всё будет хорошо. А сам буду сегодня болеть за Влада Голдина», – приводит слова Мозгова «Матч ТВ».

Напомним, Егор стал четвёртым россиянином в истории «Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Мозгов.

Материалы по теме
Деньги, которых не видел даже Овечкин. Сколько Дёмин может заработать за карьеру в НБА?
Деньги, которых не видел даже Овечкин. Сколько Дёмин может заработать за карьеру в НБА?

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android