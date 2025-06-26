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Ти Джей Шортс перешёл в «Панатинаикос»

Ти Джей Шортс перешёл в «Панатинаикос»
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27-летний разыгрывающий Ти Джей Шортс стал игроком «Панатинаикоса». Об этом информирует пресс-служба греческого клуба. Стороны заключили контракт сроком на два года.

С 2023 года Шортс выступал за «Париж», в составе которого стал MVP Еврокубка и Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Евролиги Ти Джей принял участие в 37 матчах, в которых в среднем набирал 19 очков, совершал 2,6 подбора и отдавал 7,3 передачи. «Париж» вышел в четвертьфинал турнира, где в трёх матчах серии уступил «Фенербахче». «Панатинаикос» в матче за третье место проиграл «Олимпиакосу» (93:97).

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