Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ерёмин: Дёмин, Дёмин, раздражало, что было много сахара о нём перед драфтом

Ерёмин: Дёмин, Дёмин, раздражало, что было много сахара о нём перед драфтом
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин в беседе с «ВсеПроСпорт» поделился мнением о перспективах российского баскетболиста Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен был выбран в первом раунде драфта под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». Ранее под таким высоким пиком на драфте НБА не выбирался ни один российский игрок.

«Я с уважением отношусь к Дёмину, я очень хорошо знал его папу. Но меня немного раздражало, что было много сахара о Дёмине перед драфтом. Всё время говорили: Дёмин, Дёмин, сейчас его выберут. Слава богу, все эти разговоры превратились в реальность. Это очень высокий номер драфта. Это большой успех для российского баскетбола. Все селекционеры клубов НБА прекрасно разбираются в тонкостях баскетбола, сильных и слабых сторонах игрока.

По отзывам специалистов, с которыми я общался, Дёмин действительно очень талантливый парень. Мне бы хотелось, чтобы он как минимум реализовал себя как Андрей Кириленко и доказал, что его драфтовый пик заслуженно выше, чем у Андрея. А Кириленко – это суперзвезда. Будет очень здорово, если у Дёмина всё получится в НБА.

Пока трудно говорить о перспективах Дёмина в «Бруклине». Нужно знать тренерские взгляды, какое место ему предполагают в составе и игре команды. От этого многое зависит. Часто очень талантливые молодые баскетболисты, придя на хорошее место в хорошую команду, к сожалению, не могут пробиться и потом медленно катятся с горки. Желаю Дёмину не скатиться с горки, желаю ему удачи», – приводит слова Ерёмина «ВсеПроСпорт.ру».

Материалы по теме
Деньги, которых не видел даже Овечкин. Сколько Дёмин может заработать за карьеру в НБА?
Деньги, которых не видел даже Овечкин. Сколько Дёмин может заработать за карьеру в НБА?

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android