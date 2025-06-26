Ерёмин: Дёмин, Дёмин, раздражало, что было много сахара о нём перед драфтом

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин в беседе с «ВсеПроСпорт» поделился мнением о перспективах российского баскетболиста Егора Дёмина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен был выбран в первом раунде драфта под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс». Ранее под таким высоким пиком на драфте НБА не выбирался ни один российский игрок.

«Я с уважением отношусь к Дёмину, я очень хорошо знал его папу. Но меня немного раздражало, что было много сахара о Дёмине перед драфтом. Всё время говорили: Дёмин, Дёмин, сейчас его выберут. Слава богу, все эти разговоры превратились в реальность. Это очень высокий номер драфта. Это большой успех для российского баскетбола. Все селекционеры клубов НБА прекрасно разбираются в тонкостях баскетбола, сильных и слабых сторонах игрока.

По отзывам специалистов, с которыми я общался, Дёмин действительно очень талантливый парень. Мне бы хотелось, чтобы он как минимум реализовал себя как Андрей Кириленко и доказал, что его драфтовый пик заслуженно выше, чем у Андрея. А Кириленко – это суперзвезда. Будет очень здорово, если у Дёмина всё получится в НБА.

Пока трудно говорить о перспективах Дёмина в «Бруклине». Нужно знать тренерские взгляды, какое место ему предполагают в составе и игре команды. От этого многое зависит. Часто очень талантливые молодые баскетболисты, придя на хорошее место в хорошую команду, к сожалению, не могут пробиться и потом медленно катятся с горки. Желаю Дёмину не скатиться с горки, желаю ему удачи», – приводит слова Ерёмина «ВсеПроСпорт.ру».

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: