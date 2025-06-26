Стал известен эксперт, который точно спрогнозировал выбор Дёмина на драфте НБА

Обозреватель и эксперт ESPN Кевин Пелтон точно спрогнозировал выбор российского игрока Егора Дёмина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. В своём материале от 20 июня Пелтон высказал мнение, что Дёмин будет выбран под восьмым номером. В итоге так и вышло. Российского спортсмена выбрал «Бруклин Нетс».

Также отметим, что максимально близко в своём прогнозе был аналитик The Athletic Джон Холлинджер, предположивший, что Егора выберут под девятым номером.

Дёмин стал четвёртым россиянином в истории «Бруклин Нетс». Ранее за «Бруклин» выступали Сергей Карасёв, Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов. В NCAA, где в прошлом сезоне выступал Егор, он в среднем набирал 10,6 очка, делал 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: