Егор Дёмин рассказал, почему надел нательный крестик на церемонию драфта НБА

Российский защитник Егор Дёмин поделился подробностями относительно своего образа, в котором он появился на церемонии драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Помимо прочего, на спортсмене был нательный крестик из России, который он назвал любимым атрибутом. Напомним, Дёмин был выбран под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс».

«На мне бежевый костюм, быть может, моего любимого цвета. Подходящие маленькие лофферы и мой любимый атрибут, любимая вещь, этот крестик, прямиком из России. Он мне нравится даже больше, чем бейсболка «Бруклина», которую я получил несколько минут назад», – сказал Дёмин в видео, которым поделилась пресс-служба «Бруклина».

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: