Леброн высказался о последствиях в случае введения четырёхочкового броска в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о значимости дальних бросков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в настоящий момент. Как считает спортсмен, тренеры не должны форсировать постановку таких бросков у начинающих баскетболистов.

«Моему лучшему другу, Дрю Джойсу, отец не разрешал бросать трёхочковые, пока мы, кажется, не перешли в седьмой класс. Если мы добавим в лигу четырёхочковый бросок, что тогда будет с нашими детьми и нашим молодым поколением? Мне это не нравится», — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: