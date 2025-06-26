Эксперт объяснил, в каком случае Егор Дёмин сможет закрепиться в НБА

Авторитетный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин О'Коннор проанализировал решение «Бруклин Нетс» выбрать россиянина Егора Дёмина на драфте НБА – 2025. Спортсмен был выбран под восьмым пиком.

«Дёмин обладает редкой для его габаритов способностью отдавать великолепные передачи, что позволит «Бруклину» иметь гигантского игрока, который умеет здорово обращаться с мячом. При этом он испытывал трудности с броском при борьбе с габаритными защитниками, что делает его скорее перспективным, чем надёжным игроком, которого можно любить или ненавидеть. Станет ли он разыгрывающим в НБА, будет зависеть от развития его броска», — говорится в материале О'Коннора на Yahoo Sports.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: