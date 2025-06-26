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Бывший игрок ЦСКА и чемпион Евролиги Милош Теодосич завершил карьеру

Бывший игрок ЦСКА и чемпион Евролиги Милош Теодосич завершил карьеру
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Бывший игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Милош Теодосич принял решение завершить карьеру. В настоящий момент прославленному спортсмену 38 лет.

«Дорогие друзья, уважаемые поклонники и ценители баскетбола. Прежде всего спасибо за 30 лет борьбы, удовольствия, радости и печали. Настал момент попрощаться», — приводит слова Теодосича Meridian Sport.

Будучи игроком армейцев, Теодосич становился чемпионом Евролиги в 2016 году. Также Милош трижды попадал в первую символическую пятёрку Евролиги (2010, 2015, 2016). С 2023 года спортсмен выступал на родине в Сербии за белградскую команду «Црвена Звезда».

Ранее сообщалось, что Теодосич может занять пост спортивного директора «Црвены Звезды».

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