Бывший игрок ЦСКА и чемпион Евролиги Милош Теодосич завершил карьеру

Бывший игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Милош Теодосич принял решение завершить карьеру. В настоящий момент прославленному спортсмену 38 лет.
«Дорогие друзья, уважаемые поклонники и ценители баскетбола. Прежде всего спасибо за 30 лет борьбы, удовольствия, радости и печали. Настал момент попрощаться», — приводит слова Теодосича Meridian Sport.
Будучи игроком армейцев, Теодосич становился чемпионом Евролиги в 2016 году. Также Милош трижды попадал в первую символическую пятёрку Евролиги (2010, 2015, 2016). С 2023 года спортсмен выступал на родине в Сербии за белградскую команду «Црвена Звезда».
Ранее сообщалось, что Теодосич может занять пост спортивного директора «Црвены Звезды».
Теодосич, Хэкетт и Шенгелия подрались с болельщиками «Милана»: