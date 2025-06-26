Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен новый клуб бывшего главного тренера ЦСКА Эмила Райковича

Стал известен новый клуб бывшего главного тренера ЦСКА Эмила Райковича
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Эмил Райкович возглавил «Тофаш». Об этом информирует пресс-служба турецкого клуба.

Фото: https://x.com/TofasSporKulubu

Напомним, в ЦСКА Райкович работал с 2022 по 2024 год. Под руководством северомакедонского специалиста армейцы стали бронзовыми медалистами Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023. В матче за третье место красно-синие тогда победили «Зенит». До этого Эмил работал в других командах Единой лиги: «Астане» и «Автодоре».

Ранее стало известно, что бывший игрок ЦСКА Милош Теодосич принял решение завершить карьеру. В настоящий момент чемпиону Евролиги в составе армейцев 38 лет.

Материалы по теме
Официально
Бывший игрок ЦСКА и чемпион Евролиги Милош Теодосич завершил карьеру

Сербы спели «Катюшу» перед матчем с «Жальгирисом»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android