Стал известен новый клуб бывшего главного тренера ЦСКА Эмила Райковича

Бывший главный тренер ЦСКА Эмил Райкович возглавил «Тофаш». Об этом информирует пресс-служба турецкого клуба.

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Напомним, в ЦСКА Райкович работал с 2022 по 2024 год. Под руководством северомакедонского специалиста армейцы стали бронзовыми медалистами Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023. В матче за третье место красно-синие тогда победили «Зенит». До этого Эмил работал в других командах Единой лиги: «Астане» и «Автодоре».

Ранее стало известно, что бывший игрок ЦСКА Милош Теодосич принял решение завершить карьеру. В настоящий момент чемпиону Евролиги в составе армейцев 38 лет.

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