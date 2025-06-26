MVP и рекордсмен Единой лиги Бэйкон покинул «Зенит»

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ «Зенит» объявила о том, что команду покинул 29-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда, Дуэйн Бэйкон.

Дуэйн ушёл из санкт-петербургского коллектива в связи с окончанием действия контракта.

Бэйкон подписал контракт с «Зенитом» летом 2024 года и провёл в команде всего один сезон. За это время он принял участие в 58 матчах и помог команде одержал победу в регулярном сезоне, став по его итогам самым ценным игроком (MVP). Дуэйн также побил рекорд клуба и лиги, набрав за 58 игр 1022 очка.

Санкт-петербуржцы с Бэйконом в составе одержали победу в Кубке Кондрашина и Белова, завоевали бронзу в Суперкубке и серебро в финале Единой лиги.