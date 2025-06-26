Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо получил подарок от Винисиуса Жуниора

Яннис Адетокунбо получил подарок от Винисиуса Жуниора
Комментарии

Известный футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор сделал подарок форварду и лидеру баскетбольной команды «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо в социальной сети

«Вини, брат мой, у меня не было возможности поблагодарить тебя. Спасибо за кепку, брат. У тебя маленькая голова (смеётся). Спасибо за футболку. Вперёд, Бразилия! Благодарю за бутсы.

Мой дружище знает, что я люблю печенье и конфеты, он прислал печенье. Спасибо, друг. Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я (улыбается). Шучу. Удачи, увидимся», – сказал Яннис на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Сейчас читают:
Что мы узнали о драфте НБА — 2025
Что мы узнали о драфте НБА — 2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android