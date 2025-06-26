Яннис Адетокунбо получил подарок от Винисиуса Жуниора

Известный футболист сборной Бразилии Винисиус Жуниор сделал подарок форварду и лидеру баскетбольной команды «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо в социальной сети

«Вини, брат мой, у меня не было возможности поблагодарить тебя. Спасибо за кепку, брат. У тебя маленькая голова (смеётся). Спасибо за футболку. Вперёд, Бразилия! Благодарю за бутсы.

Мой дружище знает, что я люблю печенье и конфеты, он прислал печенье. Спасибо, друг. Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я (улыбается). Шучу. Удачи, увидимся», – сказал Яннис на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.