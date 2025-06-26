ЦСКА отреагировал на завершение карьеры Милоша Теодосича

Московский баскетбольный клуб ЦСКА опубликовал комментарий по поводу завершения карьеры 38-летнего сербского разыгрывающего Милоша Теодосича, который ранее выступал за московскую команду и вместе с ней выигрывал Евролигу в 2016 году, а также три раза попадал в первую символическую пятёрку Евролиги (2010, 2015, 2016).

«За шесть лет выступлений в красно-синих цветах сербский защитник стал настоящей легендой ЦСКА. В нашем клубе Милош стал шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ и России, чемпионом Евролиги 2016 года и первым в истории Лиги ВТБ стал двукратным MVP плей-офф. Спасибо за игру, волшебник!» — заявили в пресс-службе БК ЦСКА.

Напомним, с 2023 года Теодосич выступал на родине в Сербии за «Црвену Звезду».