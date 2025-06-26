«Когда Егор был ребёнком, понимали — талантливый мальчишка». Гендиректор МБА — о Дёмине

Генеральный директор клуба МБА-МАИ Игорь Кочарян отреагировал на прошедший в ночь на 26 июня драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на котором российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин был выбран командой «Бруклин Нетс» под восьмым пиком.

«Мы все довольны. Думаю, что вся баскетбольная общественность страны очень рада. Российский парень впервые в истории выбран под таким высоким номером. Мне кажется, что уровень его таланта и, самое главное, трудолюбие, нацеленность на работу трансформировались в столь высокий результат. Ещё тогда, когда Егор был ребёнком, было понятно, что это очень талантливый мальчишка. Последние годы он это доказывал, шаг за шагом двигаясь к своей цели. Мы желаем ему успехов, чтобы тренер в него поверил и дал роль в команде, а он закрепился в лиге.

Мы рады, что он является воспитанником Московской баскетбольной академии, школы «Тринта». Думаю, особенно рад сейчас первый тренер Егора. Московская баскетбольная академия — наш партнёр, и её выпускники переходят из детского спорта к нам в баскетбольный клуб. Егор пошёл по другому пути: из «Тринты» отправился в систему «Реала», уже оттуда пошёл в NCAA, а затем через драфт — НБА», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».