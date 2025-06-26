«Сезон, изменивший жизнь». Бэйкон обратился к поклонникам «Зенита» после ухода из клуба

29-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда, Дуэйн Бэйкон обратился к поклонникам клуба Единой лиги ВТБ «Зенит» после своего ухода из команды.

«Спасибо вам, друзья. Мне искренне жаль, что я не смог встретиться с болельщиками. Я по-настоящему благодарен за возможность, которую вы мне дали, — вы приняли меня с открытым сердцем, и этот сезон изменил мою жизнь. Этот клуб потрясающий, он сделал для нас всё, о чём можно было просить, на всех уровнях.

Я хочу поблагодарить каждого из вас. Это не прощание — это «до скорой встречи». Я всегда буду с вами. Спасибо вам. Я навсегда — «Зенит», — приводит слова Бэйкона пресс-служба команды.