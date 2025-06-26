Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА высмеяли драфт-пики «Бруклина», среди которых оказался Егор Дёмин

В НБА высмеяли драфт-пики «Бруклина», среди которых оказался Егор Дёмин
Комментарии

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, выбор «Бруклина» на драфте вызвал насмешки и недоумение у многих руководителей и агентов в мире НБА.

«Мне пишут кое-что о «Бруклине». Люди смеются над их драфт-пиками. Руководители и агенты говорят: «Нетс» играли с тремя игроками на двусторонних контрактах, чтобы аплодировать, выбирая игроков в третьем десятке драфта. Те игроки на двусторонних контрактах были не хуже тех, кого они выбирают», – приводит слова Уиндхорста SI.

Напомним, в первом раунде драфта-2025 «Бруклин» выбрал Егора Дёмина (№8), Нолана Траоре (№19), Дрейка Пауэлла (№22), Бена Сарафа (№26) и Дэнни Вольфа (№27).

Материалы по теме
Дёмин — 11-й россиянин в НБА. Кто был до него?
Истории
Дёмин — 11-й россиянин в НБА. Кто был до него?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android