В НБА высмеяли драфт-пики «Бруклина», среди которых оказался Егор Дёмин

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, выбор «Бруклина» на драфте вызвал насмешки и недоумение у многих руководителей и агентов в мире НБА.

«Мне пишут кое-что о «Бруклине». Люди смеются над их драфт-пиками. Руководители и агенты говорят: «Нетс» играли с тремя игроками на двусторонних контрактах, чтобы аплодировать, выбирая игроков в третьем десятке драфта. Те игроки на двусторонних контрактах были не хуже тех, кого они выбирают», – приводит слова Уиндхорста SI.

Напомним, в первом раунде драфта-2025 «Бруклин» выбрал Егора Дёмина (№8), Нолана Траоре (№19), Дрейка Пауэлла (№22), Бена Сарафа (№26) и Дэнни Вольфа (№27).