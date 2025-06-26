«Удача благоволит смелым». Менеджер «Далласа», обменявший Дончича, — о Купере Флэгге

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Нико Харрисон отреагировал на выбор под первым номером драфта 2025 года 18-летнего американского форварда Купера Флэгга.

«Удача благоволит смелым. Нам выпали такие захватывающие события. Утихнет ли негатив в наш адрес после обмена Дончича? Я не знаю. Предполагаю, что да», — приводит слова Харрисона издание Bleacher Report.

Флэгг был признан лучшим игроком года в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), набирая в среднем 19,2 очка, делая 7,5 подбора и 4,2 передачи за игру. Флэгг выступал за «Дьюк Блю Девилз».