Остин Ривз отверг предложение «Лейкерс» о продлении контракта на $ 89,2 млн — инсайдер

27-летний американский профессиональный баскетболист Остин Ривз, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции атакующего защитника, отверг предложение своего клуба о максимальном четырёхлетнем продлении контракта на сумму $ 89,2 млн, сообщил обозреватель The Athletic Дэн Войк в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ривз не был выбран на драфте НБА 2021 года, он отказался уйти под 42-м номером в команду «Детройт Пистонс», решив вместо этого подписать двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» 3 августа 2021 года.

В составе «Лейкерс» он стал победителем первого внутрисезонного турнира в 2023 году.