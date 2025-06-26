«Сакраменто» хочет подписать Расселла Уэстбрука — инсайдер

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик рассказал, что руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» нацелено на приобретение звёздного разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука.

«Известно, что «Кингз» также рассматривают варианты с другими свободными агентами — Тайасом Джонсом и Расселлом Уэстбруком. Официальное открытие рынка свободных агентов в понедельник в 18:00 по восточному времени. Однако, по словам источников в лиге, помимо вакансии разыгрывающего защитника, «Кингз» открыты для разнообразных переговоров, когда дело доходит до обсуждения возможностей с их составом», — приводит слова Амика издание New York Times.

Сезон-2024/2025 Уэстбрук провёл в составе «Денвер Наггетс».