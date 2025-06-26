Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сакраменто» хочет подписать Расселла Уэстбрука — инсайдер

«Сакраменто» хочет подписать Расселла Уэстбрука — инсайдер
Комментарии

Обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик рассказал, что руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» нацелено на приобретение звёздного разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука.

«Известно, что «Кингз» также рассматривают варианты с другими свободными агентами — Тайасом Джонсом и Расселлом Уэстбруком. Официальное открытие рынка свободных агентов в понедельник в 18:00 по восточному времени. Однако, по словам источников в лиге, помимо вакансии разыгрывающего защитника, «Кингз» открыты для разнообразных переговоров, когда дело доходит до обсуждения возможностей с их составом», — приводит слова Амика издание New York Times.

Сезон-2024/2025 Уэстбрук провёл в составе «Денвер Наггетс».

Материалы по теме
Остин Ривз отверг предложение «Лейкерс» о продлении контракта на $ 89,2 млн — инсайдер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android