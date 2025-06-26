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Генменеджер «Бруклина» оценил перспективы Дёмина при игре на других позициях

Генменеджер «Бруклина» оценил перспективы Дёмина при игре на других позициях
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Генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Шон Маркс ответил на вопрос, будет ли разыгрывающий защитник Егор Дёмин выступать на других позициях.

«Будет ли играть Егор на других позициях, помимо разыгрывающего защитника? Да, безусловно. Вы смотрите на новую НБА, где большинство команд, знаете ли, проводят много позиционных ротаций. Если не с первой по пятую позицию, то уж точно с первой по четвёртую. Я имею в виду, что вы должны быть в состоянии это сделать.

И, знаете, давайте будем честны. Я имею в виду, что, когда этим парням по 19 лет, это, знаете ли, плюс, давайте оценивать их, когда они на год, два или три будут старше и у них будет за плечами достаточно опыта. Так что, да, Егора определённо попросят играть на нескольких позициях, и я думаю, с другой стороны, будет интересно посмотреть, кто будет против него защищаться. У нас есть несколько очень разносторонних парней, которых мы взяли на драфте, и у них возникает вопрос, на каких позициях они будут играть», — приводит слова Маркса пресс-служба команды.

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