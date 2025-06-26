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Главный тренер «Фенербахче» подвёл итоги сезона 2025 года

Главный тренер «Фенербахче» подвёл итоги сезона 2025 года
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Главный тренер турецкого «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс высказался по поводу итогов сыгранного сезона-2024/2025, где его команда заняла первое место в рамках турнира «Финал четырёх» Евролиги, победив в финале «Монако». Кроме того, «Фенербахче» выиграл чемпионат и Кубок Турции.

«Я очень горжусь этим сезоном. 2025 год — наш год. Возможно, однажды, оглядываясь на этот сезон, мы сможем в полной мере понять, чего мы достигли. Мы делаем свою работы на максимум и получаем за это результат. За это нет никакого дополнительного финансового вознаграждения, но все мы хотим побед», — приводит слова Шарунаса Euro Hoops.

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