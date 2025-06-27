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Дюрант и «Хьюстон» обсуждают продление контракта на два года и $ 112 млн — ESPN

Дюрант и «Хьюстон» обсуждают продление контракта на два года и $ 112 млн — ESPN
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Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» и 36-летний американский игрок Кевин Дюрант, выступающий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, обсуждают продление контракта двукратного чемпиона североамериканской лиги, сообщило издание ESPN.

По данным ESPN, действующее соглашение будет продлено на два года с общей стоимостью в $ 112 млн.

Дюрант был обменян из «Финикс Санз» 22 июня. «Санз» получили взамен Диллона Брукса, Джейлена Грина, а также 10-й пик первого раунда на драфте НБА в 2025 году и пять пиков второго раунда.

Кевин в НБА дебютировал в 2007 году. За это время Дюрант играл за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс». За «Финикс» американец выступал с 2023 года.

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