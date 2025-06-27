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Экс-главный тренер «Далласа» ответил, кого бы он предпочёл: Луку Дончича или Купера Флэгга

Экс-главный тренер «Далласа» ответил, кого бы он предпочёл: Луку Дончича или Купера Флэгга
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Бывший главный тренер «Даллас Маверикс» Эвери Джонсон признался, что предпочёл бы Купера Флэгга Луке Дончичу, который покинул команду в феврале в результате обмена с «Лос-Анджелес Лейкерс». Флэгг был выбран на драфте НБА – 2025.

«Просто дайте мне Купера Флэгга. Эта команда станет потрясающей, как только Кайри Ирвинг поправится. У них по-прежнему есть Энтони Дэвис. Они собираются продлить контракт с Дэниелом Гэффордом. Были разговоры о продлении контракта с Кайри Ирвингом. Эта команда может стать одной из лучших в лиге. Им даже не пришлось жертвовать глубиной состава. У них есть несколько качественных молодых игроков, которые могут выходить со скамейки. Это действительно здорово. У «Маверикс» светлое будущее», – сказал Джонсон в эфире CBS Sports.

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