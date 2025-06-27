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Раскрыто сообщение, отправленного «Бруклином» лагерю Дёмина перед его выбором на драфте

Раскрыто сообщение, отправленного «Бруклином» лагерю Дёмина перед его выбором на драфте
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэвис Хансен, выступавший также в России и мадридском «Реале», во время выступления на канале KSL Sports в YouTube, поделился подробностями относительно выбора клубом «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в первом раунде драфта НБА – 2025.

По словам Хансена, после того, как 19-летний лёгкий форвард Кон Нуппель был выбран под четвёртым номером клубом «Шарлотт Хорнетс», лагерь Дёмина был проинформирован «Бруклином», что команда возьмёт Егора под восьмым пиком. «Нетс» сообщили эту новость представителям Егора с помощью текстового сообщения: «Он наш».

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