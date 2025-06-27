Пол Пирс после чемпионства «Оклахомы» назвал лицо НБА в данный момент

Член Зала славы баскетбола, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс отказался называть канадского разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера лицом лиги в данный момент. По мнению Пирса, лицом НБА по-прежнему является лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Именитому ветерану в настоящий момент 40 лет.

«Леброн по-прежнему лицо лиги. Даже если Леброн будет идти по улице и вдруг уронит свой телефон, мы всё равно будем говорить об этом на следующий день», – сказал Пирс на канале SPEAK в YouTube.

Напомним, «Оклахома» стала чемпионом НБА сезона-2024/2025.

Гилджес-Александер поддержал Халибёртона после финала НБА: