Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Байрон Скотт высказался о рекорде НБА, который, возможно, никогда не побьют

Байрон Скотт высказался о рекорде НБА, который, возможно, никогда не побьют
Комментарии

Бывший игрок и экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт вспомнил о словах разыгрывающего Криса Пола о рекорде легенды «Юты Джаз» Джона Стоктона в НБА по результативным передачам. На счету Стоктона 15 806 ассистов. У Пола, который занимает по этому показателю второе место, их 12 499.

«Когда я был в «Нью-Орлеан» и тренировал Криса Пола, он как-то высказался о результативных передачах Стоктона за карьеру. Это, вероятно, был четвёртый или пятый год Криса в лиге. Он сказал: «Тренер, мне нужно будет в среднем отдавать 12 или 13 результативных передач в течение следующих 20 лет, чтобы догнать его», – сказал Скотт в подкасте Fast Break.

Материалы по теме
«Оклахома» — в финале НБА. Как это им удалось? Путь был сложным и долгим — уж поверьте
«Оклахома» — в финале НБА. Как это им удалось? Путь был сложным и долгим — уж поверьте

Виктор Вембаньяма и Крис Пол сыграли в настольный теннис:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android