Байрон Скотт высказался о рекорде НБА, который, возможно, никогда не побьют

Бывший игрок и экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт вспомнил о словах разыгрывающего Криса Пола о рекорде легенды «Юты Джаз» Джона Стоктона в НБА по результативным передачам. На счету Стоктона 15 806 ассистов. У Пола, который занимает по этому показателю второе место, их 12 499.

«Когда я был в «Нью-Орлеан» и тренировал Криса Пола, он как-то высказался о результативных передачах Стоктона за карьеру. Это, вероятно, был четвёртый или пятый год Криса в лиге. Он сказал: «Тренер, мне нужно будет в среднем отдавать 12 или 13 результативных передач в течение следующих 20 лет, чтобы догнать его», – сказал Скотт в подкасте Fast Break.

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