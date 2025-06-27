Шэмс Чарания вновь обозначил дальнейшие действия Янниса Адетокунбо в отношении «Милуоки»

Звёздный тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо пристально наблюдает за драфтом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и действиями «Милуоки Бакс» на рынке свободных агентов, чтобы понять, какие шаги команда предпримет для усиления своего состава.

Об этом рассказал североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания во время прямого эфира.

Яннис Адетокунбо — чемпион НБА 2021 года, который уже 12 сезонов выступает за «Милуоки». Греческий форвард дважды становился самым ценным игроком лиги (MVP) и девять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В настоящее время Адетокунбо 30 лет.

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью: