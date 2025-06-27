Владислав Голдин и Виктор Лахин не были выбраны во втором раунде драфта НБА — 2025

Российские баскетболисты Владислав Голдин и Виктор Лахин не были выбраны клубами во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Второй раунд 79-го драфта НБА прошёл сегодня, 27 июня, в «Барклайс-центре» в Бруклине (Нью-Йорк). Голдин и Лахин котировались на уровне 50-х номеров драфта, однако не были выбраны.

Ранее на драфте был выбран другой россиянин, Егор Дёмин. Спортсмена под восьмым пиком забрал себе «Бруклин Нетс».