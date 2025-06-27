Россиянин Владислав Голдин подпишет двусторонний контракт с клубом НБА

Российский баскетболист Владислав Голдин будет выступать за клуб НБА «Майами Хит». Об этом в социальной сети X сообщает инсайдер Шэмс Чарания. 24-летний центровой подпишет с «Майами» двусторонний контракт и сыграет за команду в Летней лиге НБА — 2025.

Двусторонний контракт позволяет игроку принять участие в 50 из 82 матчей регулярного чемпионата, а остальное время он может провести в G-лиге.

Голдин ранее не был выбран во втором раунде драфта НБА — 2025. Он котировался на уровне 50-х номеров. В прошедшем сезоне баскетболист провёл 37 матчей за команду Мичиганского университета в NCAA. Его статистика: 16,6 очка, 7,0 подбора и 1,1 передачи.

Ранее на драфте был выбран другой россиянин, Егор Дёмин. Разыгрывающего под восьмым пиком забрал себе «Бруклин Нетс».