Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Россиянин Владислав Голдин подпишет двусторонний контракт с клубом НБА

Россиянин Владислав Голдин подпишет двусторонний контракт с клубом НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Российский баскетболист Владислав Голдин будет выступать за клуб НБА «Майами Хит». Об этом в социальной сети X сообщает инсайдер Шэмс Чарания. 24-летний центровой подпишет с «Майами» двусторонний контракт и сыграет за команду в Летней лиге НБА — 2025.

Двусторонний контракт позволяет игроку принять участие в 50 из 82 матчей регулярного чемпионата, а остальное время он может провести в G-лиге.

Голдин ранее не был выбран во втором раунде драфта НБА — 2025. Он котировался на уровне 50-х номеров. В прошедшем сезоне баскетболист провёл 37 матчей за команду Мичиганского университета в NCAA. Его статистика: 16,6 очка, 7,0 подбора и 1,1 передачи.

Ранее на драфте был выбран другой россиянин, Егор Дёмин. Разыгрывающего под восьмым пиком забрал себе «Бруклин Нетс».

Сейчас читают:
За Дёмина в «Бруклине» даже тревожно! В «Нетс» сошли с ума на драфте
За Дёмина в «Бруклине» даже тревожно! В «Нетс» сошли с ума на драфте
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android