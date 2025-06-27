Итоги второго раунда драфта НБА — 2025

Сегодня, 26 июня, в Бруклине проходил второй раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами. Российские баскетболисты Владислав Голдин и Виктор Лахин не были выбраны клубами на драфте.Голдин подписал двусторонний контракт с «Майами Хит».

Итоги второго раунда:

31. Рашир Флеминг («Миннесота»).

32. Ноа Пенда («Бостон»).

33. Сион Джеймс («Шарлотт»).

34. Райан Калкбреннер («Шарлотт»).

35. Джони Брум («Филадельфия»).

36. Аду Тьеро («Бруклин» для «Лейкерс»).

37. Чаз Ланир («Детройт»).

38. Кэм Джонс («Сан-Антонио» для «Индианы»).

39. Элайджа Мартин («Торонто»).

40. Майка Пиви («Вашингтон» для «Нью Орлеана»).

41. Коби Бри («Голден Стэйт» для «Финикса»).

42. Максим Рэйно («Сакраменто»).

43. Уоткинс («Юта» для «Вашингтона»).

44. Брук Барнхайзер («Оклахома»).

45. Рокко Цикарски («Лейкерс» для «Миннесоты»).

46. Амари Уильямс («Орландо» для «Бостона»).

47. Боголюб Маркович («Милуоки»).

48. Джевон Смолл («Мемфис»).

49. Тайриз Проктор («Кливленд»).

50. Кобе Сэндерс («Нью-Йорк» для «Клипперс»).

51. Мохамед Диавара («Клипперс» для «Никс»).

52. Алекса Тухи («Финикс» для «Голден Стэйт»).

53. Джон Танджи («Юта»).

54. Тэйлон Питер («Индиана»).

55. Лэклан Олбрич («Чикаго»).

56. Уилл Ричард («Мемфис» для «Голден Стэйт»).

57. Макс Шульга («Орландо» для «Бостона»).

58. Салиу Ньянг («Кливленд»).

59. Джамай Мэшэк («Хьюстон» для «Мемфиса»).