Инсайдер назвал главную причину сомнений Йокича по новому контракту с «Денвером»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию с новым контрактом сербского центрового Николы Йокича и «Денвер Наггетс».

«В этом году «Наггетс» предложат ему максимальный контракт, однако сам Йокич пока не уверен, что подпишет его. Причина здесь не в отношениях с клубом, а в том, что, подождав, он сможет рассчитывать на ещё более выгодное предложение.

Тем не менее если он откажется подписывать контракт сейчас, это станет поводом для руководства команды пересмотреть ситуацию», — рассказал Уиндхорст во время прямого эфира драфта НБА на ESPN.

Никола Йокич болеет за свою лошадь на скачках: