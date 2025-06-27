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Инсайдер назвал главную причину сомнений Йокича по новому контракту с «Денвером»

Инсайдер назвал главную причину сомнений Йокича по новому контракту с «Денвером»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию с новым контрактом сербского центрового Николы Йокича и «Денвер Наггетс».

«В этом году «Наггетс» предложат ему максимальный контракт, однако сам Йокич пока не уверен, что подпишет его. Причина здесь не в отношениях с клубом, а в том, что, подождав, он сможет рассчитывать на ещё более выгодное предложение.

Тем не менее если он откажется подписывать контракт сейчас, это станет поводом для руководства команды пересмотреть ситуацию», — рассказал Уиндхорст во время прямого эфира драфта НБА на ESPN.

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