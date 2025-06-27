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Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 27 июня

Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 27 июня
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Сегодня, 27 июня, состоятся четыре матча женского чемпионата Европы по баскетболу. Две встречи будут проведены в рамках борьбы за места с пятого по восьмое. И ещё два матча будут сыграны в рамках полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы на 27 июня:

11:45 мск — Литва — Чехия (за 5-8 места)
14:30 мск — Турция — Германия (за 5-8 места)
17:30 мск — Франция — Испания (1/2 финала)
20:30 мск — Италия — Бельгия (1/2 финала)

ЧЕ-2025 (ж) . За 5-8 места
27 июня 2025, пятница. 11:45 МСК
Литва
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . За 5-8 места
27 июня 2025, пятница. 14:30 МСК
Турция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 17:30 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 20:30 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующими чемпионками Европы являются бельгийки. В финале Евробаскета-2023 они со счётом 64:58 победили сборную Испании.

Евробаскет-2025 (ж). Календарь
Евробаскет-2025 (ж). Турнирная таблица
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