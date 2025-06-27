Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 27 июня

Сегодня, 27 июня, состоятся четыре матча женского чемпионата Европы по баскетболу. Две встречи будут проведены в рамках борьбы за места с пятого по восьмое. И ещё два матча будут сыграны в рамках полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы на 27 июня:

11:45 мск — Литва — Чехия (за 5-8 места)

14:30 мск — Турция — Германия (за 5-8 места)

17:30 мск — Франция — Испания (1/2 финала)

20:30 мск — Италия — Бельгия (1/2 финала)

Действующими чемпионками Европы являются бельгийки. В финале Евробаскета-2023 они со счётом 64:58 победили сборную Испании.

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