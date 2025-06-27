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Названы сроки восстановления игроков НБА после разрыва ахилла на фоне недавних травм

Названы сроки восстановления игроков НБА после разрыва ахилла на фоне недавних травм
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Портал Underdog напомнил о сроках восстановления игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые получили разрыв ахиллова сухожилия.

Сроки восстановления игроков после разрыв ахиллова сухожилия:

Клэй Томпсон (30 лет, восстанавливался 414 дней);
Кевин Дюрант (30 лет, восстанавливался 552 дня);
Демаркус Казинс (27 лет, восстанавливался 357 дней);
Брэндон Дженнингс (25 лет, восстанавливался 339 дней);
Коби Брайант (34 года, восстанавливался 240 дней);
Чонси Биллапс (35 лет, восстанавливался 296 дней);
Элтон Брэнд (28 лет, восстанавливался 243 дня);
Доминик Уилкинс (32 года, восстанавливался 283 дня).

Напомним, этой весной разрыв ахилла получили Джейсон Тейтум (27 лет, «Бостон Селтикс»), Дэмьен Лиллард (34 года, «Милуоки Бакс») и Тайриз Халибёртон (25 лет, «Индиана Пэйсерс»).

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