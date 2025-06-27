Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Винисиус Жуниор ответил чемпиону НБА Яннису Адетокунбо

Винисиус Жуниор ответил чемпиону НБА Яннису Адетокунбо
Комментарии

24-летний нападающий футбольного клуба «Реал» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор ответил на слова благодарности от тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2021 года Янниса Адетокунбо. Ранее Винисиус подарил бутсы и футболку сборной Бразилии.

«Спасибо, друг. Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я (улыбается). Шучу. Удачи и увидимся», — сказал Янис, получив подарок.

«Бро, нам будет нужно поиграть вместе», — написал бразильский футболист на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Фото
Яннис Адетокунбо получил подарок от Винисиуса Жуниора

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android