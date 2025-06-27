Винисиус Жуниор ответил чемпиону НБА Яннису Адетокунбо

24-летний нападающий футбольного клуба «Реал» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор ответил на слова благодарности от тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2021 года Янниса Адетокунбо. Ранее Винисиус подарил бутсы и футболку сборной Бразилии.

«Спасибо, друг. Футболка маловата, но ничего страшного. Может, однажды ты станешь таким же большим, как я (улыбается). Шучу. Удачи и увидимся», — сказал Янис, получив подарок.

«Бро, нам будет нужно поиграть вместе», — написал бразильский футболист на своей странице в социальных сетях.

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