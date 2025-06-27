Кириленко отреагировал на подписание контракта «Майами» с россиянином Владиславом Голдиным

Бывший игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал попадание россиянина Владислава Голдина в команду НБА «Майами Хит».

«Не так важно быть выбранным во втором раунде драфта НБА, потому что действительно это позволяет тебе структуру контракта иметь хорошую. Я уверен, что Голдин подпишет контракт, у него хорошая этика и готовые габариты для НБА. Я, конечно, желаю ему удачи, если получится в «Майами», то будет отлично. Есть шанс быть в хорошей организации у классного тренера.

В какого плана игрока Голдин может вырасти в НБА? Мне кажется, в этом контексте Ивица Зубац классный пример, потому что он начинал как ролевой игрок, который вышел, заменил центрового и вернулся на скамейку. И со временем вырос в просто незаменимого игрока», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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