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Кириленко высказался о непопадании Лахина в НБА и о возможном возвращении в Россию

Кириленко высказался о непопадании Лахина в НБА и о возможном возвращении в Россию
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал непопадание россиянина Виктора Лахина в НБА и возможное его возвращение на родину.

«Конечно же, нам хотелось бы, чтобы он попробовал в НБА свои силы, но, опять же, многое зависит от него, от предложений, которые у него будут.

Слухи о возвращении в Россию? Он подошёл бы любой российской команде, в каждом клубе есть доступные позиции четвёртого номера, на которых он смог бы себя проявить и играть успешно», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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