УНИКС объявил об уходе Артёма Комолова

32-летний атакующий защитник Артём Комолов покинул УНИКС. Об этом информирует пресс-служба казанской команды.

«Благодарим Артёма за вклад в победы команды и желаем всего наилучшего в дальнейшем!» — говорится в сообщении УНИКСа.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Комолов принял участие в 40 матчах, где в среднем набирал 3,1 очка, делал 1,1 подбора и 0,9 передачи. УНИКС занял третье место. В серии за бронзовые медали казанский клуб оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (3-1).

Ранее УНИКС по истечении срока действия контракта покинул атакующий защитник Александр Платунов.

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