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Владимир Гомельский оценил выбор Егора Дёмина «Бруклином» на драфте НБА

Владимир Гомельский оценил выбор Егора Дёмина «Бруклином» на драфте НБА
Sarah Stier/Getty Images1
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Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский подвёл итоги завершившегося драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. По его итогам россиянин Егор Дёмин был выбран под восьмым номером клубом «Бруклин Нетс».

«Завершился двухдневный марафон даафта НБА 2025 года. Особых сюрпризов он не принёс. В первой пятёрке один форвард (Купер Флэгг — номер один), а дальше — четверо защитников.

Приятно, что россиянин Егор Дёмин был выбран под восьмым номером! Это большой успех самого игрока, его агента и его родителей. Егор был выбран «Бруклином», что для него самого очень хорошо. Его высокий игровой интеллект и навыки могут принести ему достаточно большое количество игрового времени.

Отличительной чертой первого круга Драфта было подавляющие количество защитников и маленькое количество центровых и форвардов. Какой из клубов вытянул счастливый билет, а какой допустил ошибку, мы узнаем в ходе следующего сезона», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

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